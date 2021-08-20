У порядку денному засідання РНБО немає усунення Кличка з посади – Разумков

Разумков не виключає, що можуть бути внесені зміни до порядку денного РНБО

У порядку денному засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке відбудеться 20 серпня, попередньо немає питання про усунення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Укрінформ.

«Із тих питань, які попередньо були наголошені, матеріалів у мене по жодному з них немає, але з тих питань, які були наголошені, там такого питання не було. Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але побачимо», – сказав спікер.

Як відомо, сьогодні відбудеться засідання РНБО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про телефонний дзвінок з Офісу президента: його запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. Столичний голова пояснив, що не може бути присутнім на засіданні.

Нагадаємо, правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

З активізацією обшуків мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто. «І робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію та створити підгрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни», – зазначив мер столиці.

За даними ЗМІ, правоохоронці отримали вказівку вручити підозру Кличку, щоб усунити його з посади голови Київської міської держадміністрації. Також ЗМІ напередодні повідомили, що влада розглядає на цю посаду кандидатуру міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Очільник Мінрегіону спростував чутки про своє призначення головою КМДА.

Екснардеп та колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій, генерал-лейтенант поліції та юрист Геннадій Москаль вважає, що намір позбавити Кличка повноважень голови КМДА коштуватиме Зеленському восьми років позбавлення волі.

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