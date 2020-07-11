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    Економіка та фінанси

    Шахтарі припинили акцію протесту під будівлею Офісу президента

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    Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку - Шахтарі припинили акцію протесту під будівлею Офісу президента
    Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку

    Шахтарі завершили мітинги під Офісом президента і повертаються додому

    Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат від Батьківщини Михайло Волинець на сторінці у Facebook.

    «Дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами Офісу президента не буде. Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку», – написав він. 

    Волинець також зазначив, що згідно з рішенням, за дорученням президента, буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що перебувають у режимі простою. Із понеділка до роботи повертаються робітники «Добропіллявугілля».

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало справу щодо формули «Роттердам+» після того, як екс-нардеп Віктор Чумак скористувався своїм становищем та здійснив злочинний тиск на бюро. Справа «Роттердам+» була порушена 24 березня 2017 року за депутатським зверненням депутата Чумака.

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