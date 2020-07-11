Шахтарі припинили акцію протесту під будівлею Офісу президента



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Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку

Шахтарі завершили мітинги під Офісом президента і повертаються додому

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат від Батьківщини Михайло Волинець на сторінці у Facebook.

«Дванадцятого дня Всеукраїнської безстрокової акції протесту під стінами Офісу президента не буде. Шахтарі державних шахт гірники Добропілля сьогодні повертаються додому з гарантіями від медіатора процесу переговорів між владою та учасниками енергоринку», – написав він.

Волинець також зазначив, що згідно з рішенням, за дорученням президента, буде відновлена робота вугледобувних підприємств, що перебувають у режимі простою. Із понеділка до роботи повертаються робітники «Добропіллявугілля».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розпочало справу щодо формули «Роттердам+» після того, як екс-нардеп Віктор Чумак скористувався своїм становищем та здійснив злочинний тиск на бюро. Справа «Роттердам+» була порушена 24 березня 2017 року за депутатським зверненням депутата Чумака.

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