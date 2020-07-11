Протести у Сербії: мітингувальники влаштували масові сутички з поліцією



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Сутички у Белграді Фото: Tanjug/Zoran Žestić

Активісти кидали в правоохоронців каміння, пляшки, фаєри

У Сербії 10 липня продовжилися антиурядові демонстрації – у Белграді відбулися сутички між демонстрантами та поліцією.

Про це повідомляє видання N1.

Зазначається, що активісти кидали в правоохоронців каміння, пляшки, фаєри. Поліція спочатку не реагувала на ці дії та захищалася щитами, але згодом таки випустила сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів. Кількох людей заарештували.

Групи найбільш агресивних демонстрантів-націоналістів, які тікали від поліції, перегрупувалися далі від поліції, і почалися нові атаки. Також повідомляється про щонайменше два випадки нападів на журналістів.

ЗМІ додає, що масові акції проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більш як 10 осіб.

До слова, посольство спростувало фейк про «найманців з України» серед протестувальників у Сербії.

Раніше сербське видання Alo написало, що в протестах беруть участь «найманці з України»: члени приватної військової компанії Blackwater, громадяни Сербії, які воювали на Донбасі на боці української армії.

Нагадаємо, що в столиці Сербії Белграді з 7 липня не вщухають масові протести, викликані заявою президента про плани знову ввести комендантську годину у зв'язку із зростанням числа виявлених випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у Сербії від 10 липня запровадили комендантську годину до 13 липня.