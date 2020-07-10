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    НАБУ затягує передачу справи щодо «Роттердам+» до суду, щоб продовжити її фальсифікацію – Дмитро Вовк

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    НАБУ свідомо затягує розслідування справи &laquo;Роттердам+&raquo;, оскільки не має доказової бази. - НАБУ затягує передачу справи щодо «Роттердам+» до суду, щоб продовжити її фальсифікацію – Дмитро Вовк
    НАБУ свідомо затягує розслідування справи «Роттердам+», оскільки не має доказової бази.

    Колишній посадовець стверджує, що кримінальну справу «затягують», аби продовжувати піаритися на «Роттердам+»

    НАБУ свідомо затягує розслідування справи «Роттердам+», оскільки не має доказової бази. Про це заявив колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк в інтерв’ю «Главкому».

    «Вже йде 4-ий рік «розслідування», це далеко не перша мутація їхніх претензій, саме тому вони й досі не подали документи до суду. Я маю на увазі, весь час намагаються продовжити термін досудового розслідування», – підкреслив Вовк.
    На його думку, якщо НАБУ уникає передачі справи до суду, це означає, що вони зізнаються у злочині зі свого боку, оскільки сфальсифікували докази для кримінального провадження, і усвідомлюють, що в суді справа просто розсиплеться.
    «В моєму розумінні їхній злочин – це продовження фальсифікації кримінального провадження… Затягування – це їхній головний пріоритет, для того, щоб і надалі піаритисяна цій справі. Якби вони проводили свою роботу всесторонньо, об`єктивно і неупереджено, то мали б цю справу давно закрити», – наголосив Вовк.

    Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

    Член комітету ВР з енергетики та ЖКП Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули «Роттердам+» шахтарі додатково отримали 10 млрд. грн.

    Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ (підписаний президентом Володимиром Зеленським) аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення – т.з. «Амстердам+». Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF.

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