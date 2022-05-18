Що робити тим, хто досі не отримав 6 500 грн за «єПідтримкою»: пояснення влади

Ті, хто не встиг подати заявку або отримали відмову у поданні, не можуть розраховувати на допомогу в рамках програми «єПідтримка»

Українці, які досі не отримати 6 500 грн за «єПідтримкою», повинні звернутися до банку, де оформлена картка «єПідтримка», або у Мінцифри

Українці, які подали заявку на виплату внаслідок війни в рамках програми «єПідтримка», ще не всі отримали свої 6 500 гривень. У Мінекономіки у відповідь на запит журналістів пояснили, що робити.

Отримати гроші повинні ті українці, які встигли подати відповідну заяву до 31 березня в застосунку «Дія». У них має бути показаний статус «Заявку надіслано успішно».

Коли прийдуть гроші

Найближчим часом гроші перерахують українцям, які успішно потрапили до реєстрів програми «єПідтримка» у період з 23 по 31 березня. Це вже останній етап виплат.

Якщо людина подала заявку раніше, тобто з 7 по 22 березня, і досі не отримала виплату, то потрібно про себе нагадати. Щоб з'ясувати причини ненарахування грошей можна:

звернутися до банку, де оформлена картка «єПідтримка»;

звернутися у Мінцифри.

Ті, хто не встиг подати заявку або отримали відмову у поданні, не можуть розраховувати на допомогу в рамках програми «єПідтримка».

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення житла під час війни.