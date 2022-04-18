Допомога від ЮНІСЕФ: як отримати переселенцям

Українці, які постраждали від війни можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Як йдеться на сайті міжнародної організації, на першому етапі гроші зможуть отримати понад 50 тисяч сімей з дітьми.

Протягом першої фази програми ЮНІСЕФ допомагає родинам в Україні, які належать до однієї з двох категорій:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

«Названі батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають чинним критеріям. У майбутньому перелік вимог до учасників може бути змінений, а перелік категорій – розширений», – зазначають в організації.

Як приєднатися до програми

Родинам, які належать до однієї з указаних категорій, потрібно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Заявку розглянуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери щодо її відповідності критеріям програми. На основі цих даних буде ухвалене рішення щодо надання допомоги. Про рішення повідомлять у sms на мобільний номер.

Скільки можна отримати грошей

Сума грошової допомоги на місяць становить 2200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом чотирьох тижнів з моменту подання заявки. У ЮНІСЕФ наголошують, що для цього потрібно перевірити наявність доступу до рахунку перед поданням заявки.

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