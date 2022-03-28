«Укргазбанк» звернувся до російських окупантів із вигідною пропозицією

В «Укргазбанку» пропонують кошти готівкою, оскільки в Росії не працюють платіжні системи Visa та Mastercard

Державний «Укргазбанк» пропонує по 100 тисяч рублів готівкою російським окупантам, які здадуться в полон зі зброєю та технікою. Про це повідомляється на сайті банку.

«Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава», – заявили в банку.

В «Укргазбанку» пропонують кошти готівкою, оскільки в Росії не працюють платіжні системи Visa та Mastercard. «Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські військові, які добровільно складуть зброю і здадуться, отримають амністію і компенсацію.

Державний концерн «Укроборонпром» заявив, що платитиме гроші українцям за викрадену техніку ворога.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснює, яким чином громадяни можуть відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

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