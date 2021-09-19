Лідер «Голосу» у парламенті пояснив небезпеку законопроєкту про олігархів

Ярослав Железняк вважає, що законопроєктом підміняється наступ на свободу слова і контроль над ЗМІ

Закон про олігархів потрібен владі для встановлення контролю над редакційною політикую основних ЗМІ. Про це лідер фракції «Голос» у Верховній раді Ярослав Железняк заявив у ефірі «Україна24».

«От як ви думаєте, після такого закону чи буде спокуса у влади вплинути на власника цього видання, щоб більше таких (з критикою влади, – ред.) сюжетів не виходило? Думаю, що так. І це якраз про те, чи буде впливати на редакційну політику, взагалі на сюжетні лінії чинна влада. Так, це робиться в тому числі й для цього. Ми ж це чудово розуміємо2», – сказав Железняк.

Нардеп наголосив, що цей проект закону суперечить європейському курсу України і більше нагадує шлях Росії і Білорусі.

«Ми точно не підемо європейським шляхом. Саме, до речі, для того, щоб у нас була якась нормальна відповідь, чи це відповідає європейському духу, практикам і праву, ми знайшли нормальний вихід. Ми відправили на Венеційську комісію. І зараз треба почекати всього два місяці, щоб отримати від європейців відповідь», – додав Железняк.

Нагадаємо, чотири з п'яти парламентських фракцій вважають, що проєкт закону про олігархів призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою.

За висновком уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, проєкт закону порушує конституцію України. Проєкт закону про олігархів на форумі YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

Зазначимо, що в «Євросолідарності» розкритикували початок розгляду закону про олігархів.

Як відомо, Венеціанська комісія приступила до аналізу законопроєкту про олігархів.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку в Венеціанську комісію.