Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг

Офіційні зарплати чиновників іноді менші, ніж у їхніх підлеглих

У багатьох міністерствах заступники міністрів отримують вищу зарплату, аніж самі міністри

Зарплати членів українського уряду в серпні були помітно меншими, ніж у липні – коли посадовцям на додачу нараховували ще й відпускні. Водночас, заступники міністрів у серпні переважно отримували більшу зарплатню, аніж їхні керівники. Видання «Слово і діло» опублікувало дані про те, хто з міністрів отримує найвищу зарплату, а хто – найнижчу.

Найбільшу зарплату серед міністрів нарахували міністрові оборони Андрію Тарану – 77 тис. 136 грн. Трохи менше – міністру внутрішніх справ Денису Монастирському (77 123 грн) та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі (77 тис. 107 грн).

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заробив 70 тис. 314 грн (без врахування податків), дещо менше – міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (68 тис. 96 грн).

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю нарахували у серпні 55 тис. 462 грн – майже так само, як і міністерці у справах ветеранів Юлії Лапутіній, міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову та міністру аграрної політики Роману Лещенку.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заробив за минулий місяць 51 016 грн ‒ без врахування податків

Найменшу зарплату нарахували міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському – 36 тис. 647 грн.

Серед заступників міністрів найбільшу зарплату в серпні отримав Ігор Яременко – заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (150 тис. 36 грн). Заступник міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції Ігор Корховий заробив за серпень 146 тис. 194 грн (без урахування податків). На тисячу більше нарахували першому заступнику міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерію Іващенку.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко без врахування податків заробив за серпень 140 тис. 925 грн. Заступнику міністра юстиції, уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Івану Ліщині нарахували 117 тис. 388 грн.

Водночас, у чотирьох міністерствах міністри заробили більше за заступників. Йдеться про міністерства оборони, інфраструктури, Мвнутрішніх справ та аграрної політики.

До слова, раніше журналісти запитали у народних депутатів, скільки їм потрібно грошей для комфортного життя у Києві.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. За відповідний законопроект парламентарі проголосували під час чергової сесії.

Закон передбачає відкриття даних щодо зарплати та преміальних членів правління та наглядових рад державних підприємств, у яких доля держави перевищує 50%. «За» проголосувало 324 депутати.

Ідеться про керівників підприємств, їхніх заступників, а також голів, заступників голів та членів наглядових рад.

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