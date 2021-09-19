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    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг

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    Офіційні зарплати чиновників іноді менші, ніж у їхніх підлеглих - Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Офіційні зарплати чиновників іноді менші, ніж у їхніх підлеглих
    Фото з відкритих джерел

    У багатьох міністерствах заступники міністрів отримують вищу зарплату, аніж самі міністри

    Зарплати членів українського уряду в серпні були помітно меншими, ніж у липні – коли посадовцям на додачу нараховували ще й відпускні. Водночас, заступники міністрів у серпні переважно отримували більшу зарплатню, аніж їхні керівники. Видання «Слово і діло» опублікувало дані про те, хто з міністрів отримує найвищу зарплату, а хто – найнижчу.

    Найбільшу зарплату серед міністрів нарахували міністрові оборони Андрію Тарану – 77 тис. 136 грн. Трохи менше – міністру внутрішніх справ Денису Монастирському (77 123 грн) та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі (77 тис. 107 грн).

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    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг
    Фото «Слово і діло»

    Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заробив 70 тис. 314 грн (без врахування податків), дещо менше – міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (68 тис. 96 грн).

    Прем’єр-міністру Денису Шмигалю нарахували у серпні 55 тис. 462 грн – майже так само, як і міністерці у справах ветеранів Юлії Лапутіній, міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексію Резнікову та міністру аграрної політики Роману Лещенку.

    Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заробив за минулий місяць 51 016 грн ‒ без врахування податків

    Найменшу зарплату нарахували міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському – 36 тис. 647 грн.

    Серед заступників міністрів найбільшу зарплату в серпні отримав Ігор Яременко – заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (150 тис. 36 грн). Заступник міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції Ігор Корховий заробив за серпень 146 тис. 194 грн (без урахування податків). На тисячу більше нарахували першому заступнику міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерію Іващенку.

    Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко без врахування податків заробив за серпень 140 тис. 925 грн. Заступнику міністра юстиції, уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Івану Ліщині нарахували 117 тис. 388 грн.

    Водночас, у чотирьох міністерствах міністри заробили більше за заступників. Йдеться про міністерства оборони, інфраструктури, Мвнутрішніх справ та аграрної політики.

    До слова, раніше журналісти запитали у народних депутатів, скільки їм потрібно грошей для комфортного життя у Києві.

    Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях. За відповідний законопроект парламентарі проголосували під час чергової сесії.

    Закон передбачає відкриття даних щодо зарплати та преміальних членів правління та наглядових рад державних підприємств, у яких доля держави перевищує 50%. «За» проголосувало 324 депутати.

    Ідеться про керівників підприємств, їхніх заступників, а також голів, заступників голів та членів наглядових рад.

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    Теги: міністр зарплата рейтинг чиновник Україна
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    Хто з українських міністрів отримує найбільшу зарплату. Оприлюднено рейтинг