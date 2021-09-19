У Збройних силах України вже запровадили 303 стандарти НАТО

«Впровадження практик, принципів та стандартів НАТО складає значну частку роботи у рамках процесу євроатлантичної інтеграції» – Павелко

У Збройних силах України вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО. Про це розповів начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко, повідомляє АрміяInform.

«На сьогодні вже запроваджено 303 нормативних документи НАТО шляхом розроблення 331 національного документа. Запроваджені стандарти НАТО застосовуються у таких галузях, як воєнна політика, безпека та стратегічне планування, операції та бойові дії, розвідка, інформаційні та психологічні операції, зв’язок, розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, стратегічні комунікації та гендерні перспективи», – зазначив офіцер.

За словами Павелка, впровадження практик, принципів та стандартів НАТО складає значну частку роботи у рамках процесу євроатлантичної інтеграції.

Він підкреслив, що торік Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partnership – ЕОР). Це відкриває шлях для подальшого поглиблення практичного співробітництва. Нині триває робота з наповнення статусу ЕОР конкретним змістом.

«Найвищим ступенем нашої співпраці з НАТО є участь національного персоналу та контингентів в операціях та місіях з підтримання міжнародного миру та безпеки під проводом Альянсу. Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові (KFOR. – Ред.), де виконує завдання інженерний підрозділ Збройних сил України чисельністю 40 військовослужбовців», – додав Павелко.

Нагадаємо, в Одесі завершилися спільні з НАТО навчання «Непорушна стійкість-2021».