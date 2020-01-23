У Давосі Гончарук пообіцяв, що кожен український інвестор матиме прямий контакт з урядом



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 23 січня виступив на Українському сніданку в Давосі

Прем'єр-міністр заявив, що кожен інвестор може мати в уряді конкретного менеджера, до якого зможе звернутися у разі порушення прав

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук хоче, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з урядом, «якщо виникають якісь проблеми на місцях». «Через конкретного менеджера можна буде звернутися до уряду у разі порушення прав інвестора і саме він опікуватиметься вашими інвестиціям», - заявив він сьогодні, 23 січня, під час Українського сніданку у Давосі.

Питання щодо підтримки вітчизняних інвесторів прем'єру адресував український підприємець і колишній співвласник «УкрСиббанку» Олександр Ярославський. Він поцікавився, чи зможуть внутрішні інвестори сподіватись на таку ж підтримку, як іноземні. У відповідь Гончарук підкреслив, що жодних паралелей у цьому питанні Уряд проводити не буде.

«Для людей, які інвестують в Україну вже, ставлення буде точно не гіршим, ніж до тих, кого ми прагнемо залучити. Інвестинг зараз – це маркетинг, щоб привернути увагу. Думаю, суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Я хочу, щоб у кожної людини, яка інвестує в Україну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях», – сказав Олексій Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що кожен інвестор може мати в уряді конкретного менеджера, до якого зможе звернутися у разі порушення прав або за іншою допомогою. Гончарук також попросив підприємців максимально оперативно інформувати уряд про будь-які порушення на місцях.

«Ми можемо швидко поміняти керівників центральних органів, можемо працювати над зміною процедур. Але ми не можемо гарантувати, що у кожному конкретному органі на кожній конкретній посаді буде стояти чесний чиновник, який буде співпрацювати з бізнесом. Для цього потрібен час. Якщо ви готові інвестувати, у вас є можливість мати конкретного менеджера в Уряді, який буде вас чути і опікуватися вашими інвестиціями. Наше завдання не в ручному режимі займатися проблемами інвесторів, а максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій. Це підхід, який ми зараз обрали і реалізовуємо», – пояснив Гончарук.

До слова, Гончарук вважає, що в команді українського уряду наразі «все чудово», а також «крута, безпрецендента координація між собою».