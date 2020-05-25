Шмигаль розказав, як він буде розігрівати економіку



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Денис Шмигаль зазначив, що уряд «підсилить на 26 млрд грн Пенсійний фонд, а також - на 6 млрд грн Фонд з безробіття»

Наразі для підтримки економіки уряд має Фонд боротьби з коронавірусом, де майже 65 млрд грн, - прем'єр

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наразі для підтримки економіки уряд має Фонд боротьби з коронавірусом, де майже 65 млрд грн. Про це Шмигаль сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За словами прем’єра, він розуміє, що гроші з Фонду всі доведеться витратити, «там економії не буде». «Це переважно закупівля засобів індивідуального захисту, обладнання, ліків і заробітна плата лікарів», - поінформував урядовець.

Також Шмигаль зазначив, що уряд «підсилить на 26 млрд грн Пенсійний фонд, а також - на 6 млрд грн Фонд з безробіття». «Загальна сума біля 100 млрд грн», - зазначив прем’єр.

Посадовець наголосив, що «треба рахувати звільнених від сплати ЄСВ суб’єктів малого підприємництва, держава взяла цю виплату на себе». «Тобто, ми продовжуємо враховувати цей період в пенсійний стаж. Тут суму ще потрібно буде рахувати, бо це залежить від тривалості карантину», - сказав прем’єр.

Шмигаль нагадав і про програми підтримки малого і мікробізнесу. «Зокрема 4 млрд в програмі «5-7-9», яка зараз стала програмою «0», що дозволить рефінансувати понад 30 млрд кредитного портфелю, що складає до 40% всього кредитного портфелю мікро і малого бізнесу в Україні. Цього цілком достатньо, щоб для всіх, хто постраждав в цьому році, зробити кредитні канікули», - вважає Шмигаль.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом. Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

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Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.