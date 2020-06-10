Глава МВФ назвала головні ризики програми Stand-By для України



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Глава МВФ назвала головні ризики програми Stand-By для України

За словами глави МВФ, залишається невизначеність щодо напрямку економічної політики України

Для нової програми Stand-By для України, затвердженої радою директорів МВФ, існують значні ризики. Зокрема суттєвою залишається невизначеність щодо напрямку економічної політики української влади.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає пресслужба МВФ.

«Ризики для нової програми є дуже великими. Невизначеність того, наскільки серйозним і тривалим буде глобальний спад, є надзвичайно великою. Що стосується внутрішнього контексту, суттєвою залишається невизначеність щодо напрямку економічної політики», - сказала вона.

Георгієва наголосила, що державний борг в Україні залишається високим, а потреби уряду у фінансуванні - великими.

«Попри те, що фіскальна політика в рамках програми спочатку буде спрямована на подолання наслідків кризи, її (фіскальну політику, - ред.) потрібно буде посилювати в процесі відновлення, щоби повернути державний борг до тенденцій зниження», - зазначила вона.

Водночас глава МВф визнала, що Нацбанк здійснював майстерне управління грошовою політикою протягом дуже складного періоду, але наголосила на необхідності зберегти незалежність регулятора.

«А політика в грошово-кредитній і валютній сферах має надалі забезпечувати стабільний приріст у межах стратегії таргетування інфляції, одночасно дозволяючи впорядковане коригування валютного курсу та запобігання стресовій ліквідності», - сказала вона.

За словами Георгієвої, фінансова політика України зрештою повинна забезпечити баланс між збереженням фінансової стабільності та сприянням відновленню.

«Нова угода Stand-By створить опору зусиллям влади в подоланні наслідків кризи з одночасним забезпеченням макроекономічної стабільності та збереженням сьогоднішніх досягнень. Разом із підтримкою Світового банку та Євросоюзу це допоможе покрити великі потреби у фінансуванні», - наголовила вона.