Україна очікує перший транш від МВФ у червні – Шмигаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Шмигаль очікує перший транш від МВФ до кінця червня

Розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд

Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.

Про це написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів ми очікуємо вже цього місяця. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для підтримки економіки та допомоги людям», – написав Шмигаль.

Він наголосив, що «зелене світло» від МВФ підтверджує відповідальність влади, зокрема уряду, щодо виконання своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами, а також відданість системним змінам у країні.

«Усі структурні маяки, що прописані в документі, Україна має робити хоч із МВФ, хоч без нього. Це той порядок денний, який наша країна визначила для розбудови комфортної держави. І співпраця з МВФ на найближчі 18 місяців дасть нам можливість рухатися вперед як у цьому питанні, так і у відносинах з ЄС та іншими міжнародними партнерами», - підсумував Прем'єр.

Як повідомляв Главком, виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу становитиме $2,1 млрд.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

Як відомо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.