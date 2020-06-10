  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Шмигаль розповів, що буде з тарифами до зими

    • Розсилка
    МВФ не вимагає підвищення тарифів - Шмигаль розповів, що буде з тарифами до зими
    МВФ не вимагає підвищення тарифів

    Через падіння цін на газ суми в платіжках можуть зменшитися, - заявив прем'єр

    У наступному опалювальному сезоні комунальні платежі можуть зменшитися через зниження цін на газ. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу Україна 24.

    Він запевнив, що в новій програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення тарифів.

    «Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, зважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України», - сказав прем'єр.

    Водночас Шмигаль зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ і опалення ринкові.

    «У тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 за газ? Тут виникає питання в тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення, в тому числі і в тарифі на опалення», - наголосив він.

    Нагадаємо, в ніч на 10 червня МВФ затвердив кредитну програму для України на 5 млрд доларів. Новий меморандум про співпрацю ще не опублікований.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.

    Мінфін заявив, що перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня та буде спрямований до державного бюджету.

    Слід також зазначити, що МВФ різко погіршив прогноз для економіки України.

    Мінфін МВФ тарифи опалювальний сезон ціни опалення українці Україна населення Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ