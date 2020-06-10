Шмигаль розповів, що буде з тарифами до зими



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МВФ не вимагає підвищення тарифів

Через падіння цін на газ суми в платіжках можуть зменшитися, - заявив прем'єр

У наступному опалювальному сезоні комунальні платежі можуть зменшитися через зниження цін на газ. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу Україна 24.

Він запевнив, що в новій програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення тарифів.

«Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні - антикорупційні речі, зважена грошова бюджетна політика. Щодо якихось змін цін і тарифів - це теж не прописано. Воно і не може бути прописано, це внутрішня справа України», - сказав прем'єр.

Водночас Шмигаль зазначив, що в Україні ціни на електрику, газ і опалення ринкові.

«У тарифах на опалення все ще ціна на газ закладена, наприклад, 6500 гривень. За фактом, ринкова ціна газу сьогодні становить 3200, і не видно перспектив її значного зростання. Чому українці в наступному опалювальному сезоні повинні переплачувати за опалення, якщо в тарифах закладено 6500 за газ? Тут виникає питання в тому, щоб ми ставили справедливу ціну. Якщо ціна падає, то вона повинна падати і для населення, в тому числі і в тарифі на опалення», - наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня МВФ затвердив кредитну програму для України на 5 млрд доларів. Новий меморандум про співпрацю ще не опублікований.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.

Мінфін заявив, що перший транш від Міжнародного валютного фонду обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня та буде спрямований до державного бюджету.

Слід також зазначити, що МВФ різко погіршив прогноз для економіки України.