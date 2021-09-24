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    Економіка та фінанси

    Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими

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    Ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго - Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими
    Ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр обіцяє, що підвищення тарифів найближчим часом не буде

    Уряд не планує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

    «Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися стосовно минулого опалювального сезону. Тобто, ми не плануємо підвищень тарифів», – сказав він.

    Шмигаль додав, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго.

    «Якщо брати ціну без податку на додану вартість, 7,42 (гривні – ред.) – це ціна з податком на додану вартість. Та ціна, яка на сьогодні зафіксована у тарифах теплокомуненерго, дійсно коливається від 5 до 6,5 гривень. 7,42 без ПДВ – це 6 гривень 18 копійок. Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менше, у деяких буде навіть краща ціна, аніж та, яка закладена у тарифах», – зазначив голова уряду.

    За його словами, Кабінет міністрів співпрацює з місцевим самоврядуванням, на якому лежить відповідальність за формування тарифів.

    «Уряд абсолютно готовий підставити плече для того, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі», – заявив Шмигаль.

    Також Шмигаль каже, що заборгованості щодо субсидій в Україні немає.

    Раніше повідомлялося, що тарифи на тепло та гарячу воду зростуть: скільки та чому заплатимо.

    Також мер столиці ВІталій Кличко висунув вимогу уряду через рекордні ціни на газ.

    Додамо, що лікарні та школи можуть залишитися без тепла: мери міст повідомили про небезпеку.

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    Теги: ЖКГ газ тарифи опалювальний сезон комуналка ціни опалення уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими