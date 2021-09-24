Шмигаль зробив заяву щодо тарифів на опалення цієї зими
Прем'єр обіцяє, що підвищення тарифів найближчим часом не буде
Уряд не планує підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом прийдешнього опалювального сезону. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.
«Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону будуть змінюватися стосовно минулого опалювального сезону. Тобто, ми не плануємо підвищень тарифів», – сказав він.
Шмигаль додав, що ціна може дещо коливатися залежно від теплокомуненерго.
«Якщо брати ціну без податку на додану вартість, 7,42 (гривні – ред.) – це ціна з податком на додану вартість. Та ціна, яка на сьогодні зафіксована у тарифах теплокомуненерго, дійсно коливається від 5 до 6,5 гривень. 7,42 без ПДВ – це 6 гривень 18 копійок. Тобто в деяких теплокомуненерго буде різниця до 50 копійок менше, у деяких буде навіть краща ціна, аніж та, яка закладена у тарифах», – зазначив голова уряду.
За його словами, Кабінет міністрів співпрацює з місцевим самоврядуванням, на якому лежить відповідальність за формування тарифів.
«Уряд абсолютно готовий підставити плече для того, щоб органам місцевого самоврядування було легше проходити опалювальний сезон в частині непокладання зайвого тягаря людям на плечі», – заявив Шмигаль.
Також Шмигаль каже, що заборгованості щодо субсидій в Україні немає.
Раніше повідомлялося, що тарифи на тепло та гарячу воду зростуть: скільки та чому заплатимо.
Також мер столиці ВІталій Кличко висунув вимогу уряду через рекордні ціни на газ.
Додамо, що лікарні та школи можуть залишитися без тепла: мери міст повідомили про небезпеку.