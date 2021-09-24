Рекордні ціни на газ. Банкова дала народу гучну обіцянку

На Банковій запевняють, що в Україні не зростуть тарифи

Михайло Подоляк: «Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон без підвищення тарифів»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, попри захмарні ціни на енергоносіях на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів. Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Михайло Подоляк пояснив, що у команди президента України є абсолютно чітка та контрольована програма в цьому напрямку.

«А от на глобальному ринку відбувається те, про що Володимир Олександрович багато говорив на зустрічах з лідерами Німеччини, Франції, США. Російська Федерація скористалася ситуацією та шляхом шантажу намагається отримати головне, що їм потрібне, – скасування регуляторної функції Третього енергопакета. Як тільки вони цього досягнуть, ціна на хабах впаде до прийнятних для них цін», – зазначив Михайло Подоляк.

Як він підкреслив, Україна має достатні запаси газу, тому, на його переконання, у державі «спокійно пройде опалювальний сезон без підвищення тарифів».

«Про те, як ці тарифи будуть формуватися, якими будуть стосунки між різними елементами теплогенеруючих систем, профільні міністри та народні депутати будуть постійно говорити в ефірах і буде помітна абсолютна керованість всіх процесів», – додав головний медійник Банкової.

Зазначимо, тарифи на опалення і гарячу можуть вирости на 15-80% вже у жовтні. Ціни залежать від підприємства і можуть бути різними навіть у межах одного міста.

Натомість в уряді запевняють, в Україні під час опалювального сезону 2021 – 2022 року тарифи підвищувати не планують, однак ціни на тепло формуються місцевою владою.

Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, області України на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону.