Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть: скільки і чому заплатимо

Опалення в Україні може подорожчати на 80%

В Україні тарифи на опалення і гарячу воду вже в жовтні можуть вирости на 15-80%. Ціни залежать від підприємства і можуть бути різними навіть у межах одного міста. Незважаючи на спроби стримати подорожчання, уникнути зростання тарифів не вдасться.

Про те, скільки коштуватиме тепло і гаряча вода в Україні, пише Obozrevatel.

Чому подорожчає опалення?

З 20 травня ціни на газ для постачальників тепла і гарячої води зросли: Кабмін більше не зобов'язує «Нафтогаз» продавати їм блакитне паливо за зниженими тарифами. Водночас у витратах на генерацію тепла і гарячої води вартість газу займає до 80%. Нові ціни вже розрахували.

Наприклад, у Києві збираються підвищити тарифи на 30-40%, заявили в КМДА. Зараз Гкал коштує 1654,4 грн, а згідно з новими оцінками може подорожчати до 2151-2433 грн. У середньому українці на опалення однокімнатної квартири витрачають 1,5 Гкал, за чинними тарифами це 2,48 тис. грн, а за новими – до 3,64 тис. грн. У деяких містах зростання може бути в кілька разів більше, додає глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

«У містах, де тариф на опалення не піднімали останні 2-3 роки, ціни зростуть більш ніж на 60 або навіть 70%», – пояснив Попенко. Наприклад, у Києві ціни на тепло і гарячу воду розраховані з огляду на ціни на газ ще за 2019 рік. З того моменту газ подорожчав на 79% для підприємств.

Ціни будуть відрізнятися залежно від міста. Це пов'язано з різною структурою витрат, кількістю споживачів, протяжністю інфраструктури, технічним станом обладнання тощо.

«Ціни на гарячу воду і тепло безпосередньо залежать від цін на газ. Ціни на газ зросли, значить і ці тарифи також виростуть. Іншого виходу немає. Питання тільки, на скільки? Зараз очікуваний діапазон від 30% до 70%. Може, ціни якось і стримають, але для цього потрібно сильно вже постаратися», – пояснює глава Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко.

Де найбільше зростуть тарифи?

Найбільш відчутне подорожчання може бути в невеликих містах. Справа в тому, що чим менше клієнтів і чим менше тепла використовується, тим вищий тариф. І навпаки. У маленьких містах ціни можуть злетіти майже на 80%.

Дізнатися, який тариф встановлять у вашому місті, можна на сайті свого постачальника тепла і гарячої води. Вони згідно із законом повинні заздалегідь повідомляти про намір переглянути ціни, публікувати розрахунки і планові тарифи.

Експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник вважає, що зростання тарифів спробують утримати. За його словами, у високих цінах не зацікавлене ні населення, ні представники влади. Дуже дорога комуналка загрожує соціальним невдоволенням і протестами. Тому всі працюють над тим, щоб підвищення не було радикальним.

«На сьогодні ще не можна сказати остаточно, як буде вирішено питання тарифів, – говорить Гарник. – Зараз вони публікуються, обговорюються і тільки потім затверджуються органом самоврядування. Ми бачимо, що десь уже планується зростання тарифів. Можливо, не таке велике, як говорили раніше. Багато чого ще залежатиме від взаєморозуміння між місцевим самоврядуванням, органами центральної влади і «Нафтогазом».

На думку Гарника, в цій ситуації також зіграє роль законопроєкт «Про подолання кризових явищ на ринку природного газу», який днями підписав президент Володимир Зеленський. Він передбачає можливість регулювання проблем із боргами теплокомуненерго. Тарифи залежатимуть, зокрема, від того, у який спосіб реалізують цей механізм.