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    В очікуванні локдауну перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках Київщини

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    Перевізники запевняють, що&nbsp;додаткового подорожчання проїзду до кінця року не буде - В очікуванні локдауну перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках Київщини
    Перевізники запевняють, що додаткового подорожчання проїзду до кінця року не буде
    Фото з відкритих джерел

    Проїзд подрожчав у передмісті Києва

    Перевізники підняли тарифи на довгі маршрути (приміські) напередодні очікуваного локдауну. В середньому ціни зросли до 20%.

    Як розповів виконавчий директор Асоціації «Автоперевізники Київщини» Олексій Павленко в коментарі «Обозревателю», на деяких маршрутах ціна збільшилася на 3 грн у вересні. Наприклад, проїзд з Крюківщини (передмістя столиці) до Києва виросла з 15 до 18 грн.

    Рішення про подорожчання проїзду ухвалили ще влітку і зараз воно починає набирати обертів.

    «За великим рахунком, нічого страшного не сталося, – каже Павленко. – Подорожчання було віялове. В одному районі на 3 грн, в іншому на 1 грн, десь на 20% від вартості. Це не було монопольною змовою. Ми входимо в зиму з новими тарифами і відповідно з новою вартістю проїзду».

    Як розповів Павленко, зазвичай вартість проїзду переглядають раз на рік, під кінець року, але в 2021-му у вирішили зробити це раніше, адже очікують локдаун. «Ми вирішили переглянути тариф, щоб вийти в осінь, «перевзути» гуму, підготувати машини і закупити паливо», – пояснює експерт

    Водночас Павленко заспокоює: додаткового подорожчання до кінця року не очікують. Якщо не буде непередбачених обставин, наприклад, різкої девальвації гривні, наступного разу переглядати вартість проїзду в передмісті Києва збираються в жовтні 2022-го.

    Нагадаємо, в кінці липня проїзд у приміських маршрутках різко подорожчав.

    Тоді Павленко заявив, що подорожчання проїзду в найближчий час торкнеться всієї правобережної частини Київської області.

    Столичні перевізники також заявили, що проїзд у маршрутних автобусах має коштувати в залежності від довжини маршруту 12-15 гривень.

    6 серпня очільник області провів зустріч з перевізниками, під час якої попередньо домовилися про зниження тарифів, де підвищення відбувались протягом 2021 року, виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18%. Після цього розпочався процес зниження тарифів на проїзд в приміському пасажирському транспорті. Зокрема, тарифи було знижено на 9 маршрутах.

    Теги: Київ тарифи громадський транспорт Київщина
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    В очікуванні локдауну перевізники підняли ціни на проїзд у маршрутках Київщини