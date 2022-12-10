Країни ЄС досягли згоди щодо надання Україні 18 млрд євро
Наступного тижня пропозиція буде подана до Європарламенту для можливого ухвалення
Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро, повідомила пресслужба Ради ЄС.
Європарламент досяг угоди щодо пакету законодавчих актів, який дозволить ЄС надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року. Пропозиція була прийнята 10 грудня і буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.
«Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року», – заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.
Пакет допомоги передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні, становитиме 18 млрд євро. Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів.
Нагадаємо, Угорщина не підтримала виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу в 2023 році.
Незважаючи на вето Угорщини, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС знайде найближчим часом політичне рішення, яке дозволить виділити Україні €18 млрд макрофінансової допомоги, щоб кошти починали надходити вже в січні 2023 року.
Згодом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі.
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