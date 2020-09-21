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    Зеленський відповів на петицію про його відставку

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    <span>Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про його відставку</span> - Зеленський відповів на петицію про його відставку
    Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про його відставку

    Президент підкреслив, що у разі свідомого порушення ним закону він залишить посаду

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував свою відставку через несвоєчасне інформування їм Національного агентства з питань запобігання корупції про зміни в майновому стані його сім'ї. Про це сказано у відповіді Зеленського на електронну петицію.

    У ній главу держави закликали піти у відставку за порушення закону «Про запобігання корупції» через недекларування доходів від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У середині липня вона набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів.

    У петиції вказано, що 18 квітня 2019 року в програмі «Право на владу» кандидат у президенти Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон.

    «7 липня 2020 року президент Володимир Зеленський зізнався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон «Про запобігання корупції». Звертаємося до пана президента із закликом дотримуватися слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2020 року він збрехав своїм виборцям», – сказано в ній.

    Зеленський своєю чергою підкреслив, що слова його обіцянки покинути пост президента України в разі свідомого порушення закону «взяті з контексту розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою». Він запевнив, що його позиція з цього питання залишається незмінною.

    «Що стосується порушення, яке, на думку автора петиції, є підставою для оголошення мною відставки з поста президента України, то воно... сталося у результаті помилки, і не пов'язане з корисливими мотивами», – заявив глава держави.

    Він також підкреслив, що відразу після виявлення помилка була публічно визнана і виправлена, а «її наслідки не завдали шкоди інтересам громадян або держави».

    «З огляду на викладене, повідомляю, що прийняття будь-яких рішень відповідно до зазначеної петиції не планується», – підсумував Зеленський.

    Нагадаємо, 7 липня Зеленський особисто поінформував НАЗК про порушення законодавства: він вчасно не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.

    закон НАЗК Володимир Зеленський президент петиція
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