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    Це – безвідповідальність. Кличко розказав, як у столиці карають бізнес за порушення карантину

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    <span>За минулий тиждень склали 71 протокол про порушення обмежень закладами міста</span> - Це – безвідповідальність. Кличко розказав, як у столиці карають бізнес за порушення карантину
    За минулий тиждень склали 71 протокол про порушення обмежень закладами міста

    Склали 71 протокол про порушення, – зазначив Кличко

    71 протокол склали групи контролю про порушення регламентів роботи закладами столиці минулого тижня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

    «У столиці продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста протиепідемічних правил. За минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони, спільно з поліцією, перевірили 248 закладів громадського харчування, торгівлі та ринків Києва. Склали 71 протокол про порушення, – повідомив мер.

    Не зважаючи на те, що рівень захворюваності зростає, підприємці та відвідувачі кафе і ресторанів, магазинів продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки», – наголосив Кличко.

    Основні порушення, що фіксують групи, – не дотримання маскового режиму, не дотримання графіку дезінфекції приміщень. Чимало закладів працюють після дозволеного часу.

    «Це – безвідповідальність! В результаті якої Київ може опинитися в «червоній» зоні. Я в черговий раз закликаю всіх: дотримуйтеся правил, що збережуть ваше здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Інакше знову всім доведеться сидіти на карантині», – підкреслив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, що у Києві через коронавірус на карантин закрили вже п'ять шкіл.

    Віталій Кличко Київ бізнес мер харчування час
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