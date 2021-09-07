Ситуація в Бурштинському енергоострові критична, споживачам загрожують відключення, – звернення до уряду

Виробники струму в зоні Бурштинського острову не мають коштів на закупівлю вугілля

Штучні цінові обмеження в Бурштинському енергоострові (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області) не покривають собівартості виробництва електроенергії, що може призвести до віялових відключень споживачів у регіоні.

Про це йдеться у зверненні Першої енергетичної асоціації України до уряду та НКРЕКП.

«Продовження практики цінових обмежень в умовах збитковості виробництва електроенергії, тим більше на рівні, який не покриває собівартості виробництва електроенергії, не має виправдання та матиме сумні наслідки при проходженні осінньо-зимового максимуму навантаження. Подальші зволікання з вжиттям заходів із великою ймовірністю призведуть до віялових відключень електроенергії в Острові», – йдеться у зверненні асоціації.

За чинними ціновими обмеженнями, виробники в зоні Бурштинського острова не мають коштів на закупівлю вугілля.

Наслідком цього уже стала зупинка державної Калуської ТЕЦ 30 серпня.

«Для безперебійності постачання вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ зараз, як ніколи, важливо скасувати, або принаймні, підвищити до рівня торгової зони ОЕС України граничні цінові обмеження, що дасть можливість генерації контрактувати вугілля», – йдеться у зверненні Асоціації.

Нагадаємо, 30 серпня припинила роботу Калуська ТЕЦ через брак вугілля. ТЕЦ працює відокремлено від основної енергосистеми України, в Бурштинському енергоострові. Ціна, за якою державна ТЕЦ може продавати електроенергію обмежена рішенням НКРЕКП та не покриває собівартості виробництва електроенергії.