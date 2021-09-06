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    Економіка та фінанси

    ДТЕК уклав контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі

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    У вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. т палива із Польщі - ДТЕК уклав контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі
    У вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. т палива із Польщі

    Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які знаходяться поруч з кордоном з Польщею

    Компанія «ДТЕК Енерго» уклала уже другий контракт на закупівлю вугілля для теплових електростанцій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «ДТЕК Енерго уклала вже другу угоду на поставку польського вугілля до України. Цього разу – на імпорт 20 тис. т палива. Перша партія в рамках нового контракту із шахти Zakład Górniczy Brzeszcze, обсягом 2200 тонн, вже надійшла до України», – йдеться в повідомленні компанії.

    Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

    Всього у вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. т палива із Польщі. Із них 60 тис. т – в рамках підписаної у серпні компанією та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. т вугілля та додаткові 20 тис. т – в рамках другого контракту з новим постачальником.

    Станом на 6 вересня запаси вугілля на складах ТЕС «ДТЕК Енерго» зросли до 631 тис. т.

    Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

    Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і «Центренерго» домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці.

    Теги: ТЕС Польща США вугілля імпорт ТЕЦ ДТЕК Центренерго
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    ДТЕК уклав контракт ще з одним виробником вугілля в Польщі