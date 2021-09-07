Україна профінансувала російську армію на 5 млрд грн через імпорт струму, – ексглава СБУ

В 2021 році Україна імпортувала з РФ і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Це призвело до збитків українських виробників електроенергії

«Закупівля електроенергії у країни-агресора – це злочин проти національних інтересів», – Наливайченко

Україна витратила на імпорт російської електроенергії понад 5 млрд грн, які пішли на фінансування російської збройної агресії.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«За останні два роки держава Україна витратила понад 5 млрд гривень на закупівлю струму з країни-агресора та підконтрольного їй режиму в Білорусі. Ці 5 млрд грн пішли не на зарплати українським шахтарям, енергетикам і атомникам, а на фінансування російської армії, яка анексувала Крим і воює проти Збройних Сил України на Сході нашої держави», – наголосив Наливайченко.

Він нагадав, що навесні парламент ухвалив закон про заборону імпорту російської електроенергії як мінімум до кінця 2021 року. Однак, на сьогодні влада, всупереч закону, робить все для того, щоб відновити злочинний імпорт уже з 1 жовтня.

«Закупівля електроенергії у країни-агресора – це злочин проти національних інтересів. І за це політики і чиновники повинні і будуть відповідати перед законом», – додав нардеп.

Нагадаємо, в 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії.

В квітні Верховна рада прийняла проект закону про заборону імпорту з Росії і Білорусі до кінця 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці, до 30 вересня 2021 року.