Спортивні арени України за рік зазнали багатомільярдних збитків (антирейтинг)

НСК «Олімпійський» у 2020 році отримав 16,8 млн грн збитків

Серед причин збитків профільне Міністерство називає наслідки пандемії Covid-19

Вісім державних підприємств Міністерства молоді та спорту України, серед яких і Національний спортивний комплекс «Олімпійський» закінчили 2020 рік із загальними збитками у 27,8 млн грн.

Про це свідчать звіти про виконання показників фінансового плану державних підприємств Міністерства за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».

Найбільші збитки принесли наступні спортивні держпідприємства:

НСК «Олімпійський» м. Київ – 16,8 млн грн

Спортивний комплекс «Атлет» м. Київ – 8,7 млн грн

Стадіон «Арена Львів» – 1,5 млн грн

Серед причин збитків Міністерство називає наслідки пандемії Covid-19.

«Причинами збитковості підприємств є обмеження на проведення спортивних заходів та реалізації інших послуг державними підприємствами внаслідок впровадження карантинних заходів», – роз’яснюють в Міністерстві молоді та спорту.

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Варто зазначити, що за 2019 рік, тобто до Covid-19, збитки «Олімпійського» складали 7,2 млн грн. натомість Спортивний комплекс «Атлет» мав прибуток 2,5 млн грн, а «Арена Львів» заробила чистими 58 тис грн.

Варто додати, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.