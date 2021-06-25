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    Економіка та фінанси

    Спортивні арени України за рік зазнали багатомільярдних збитків (антирейтинг)

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    НСК &laquo;Олімпійський&raquo; у 2020 році отримав 16,8 млн грн збитків - Спортивні арени України за рік зазнали багатомільярдних збитків (антирейтинг)

    НСК «Олімпійський» у 2020 році отримав 16,8 млн грн збитків

    Фото: Главком

    Серед причин збитків профільне Міністерство називає наслідки пандемії Covid-19

    Вісім державних підприємств Міністерства молоді та спорту України, серед яких і Національний спортивний комплекс «Олімпійський» закінчили 2020 рік із загальними збитками у 27,8 млн грн.

    Про це свідчать звіти про виконання показників фінансового плану державних підприємств Міністерства за 12 місяців 2020 року, повідомляє «Марлін».

    Найбільші збитки принесли наступні спортивні держпідприємства:

    • НСК «Олімпійський» м. Київ – 16,8 млн грн
    • Спортивний комплекс «Атлет» м. Київ – 8,7 млн грн
    • Стадіон «Арена Львів» – 1,5 млн грн

    Серед причин збитків Міністерство називає наслідки пандемії Covid-19.

    «Причинами збитковості підприємств є обмеження на проведення спортивних заходів та реалізації інших послуг державними підприємствами внаслідок впровадження карантинних заходів», – роз’яснюють в Міністерстві молоді та спорту.

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    Варто зазначити, що за 2019 рік, тобто до Covid-19, збитки «Олімпійського» складали 7,2 млн грн. натомість Спортивний комплекс «Атлет» мав прибуток 2,5 млн грн, а «Арена Львів» заробила чистими 58 тис грн.

    Варто додати, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

    Теги: Київ спорт гроші Львів фінанси стадіон Міністерство молоді і спорту України НСК «Олімпійський»
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    Спортивні арени України за рік зазнали багатомільярдних збитків (антирейтинг)