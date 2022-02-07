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    Скільки коштує валюта після вихідних

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    Долар трохи впав - Скільки коштує валюта після вихідних
    Долар трохи впав
    фото: glavcom.ua

    На початку робочого тижня євро зріс у ціні

    Європейська валюта пішла вгору після вихідних. При цьому, за даними Нацбанку, курс долара трохи знизився.

    Національний банк України встановив на 7 лютого офіційний курс євро на рівні 32,27 гривні.

    Порівняно із попереднім робочим днем, п'ятницею, 4 лютого, ціна євро піднялася на 36 копійок.

    Вартість американського долара, навпаки, знизилася за дві доби – на 13 копійок. Курс гривні до долара становить 28,14 гривень.

    На 7 лютого Нацбанк встановив курс основних валют, крім долара та євро, на такому рівні:

    • 1 польський злотий – 7,0967 грн;
    • 10 російських рублів – 3,6983 грн;
    • 1 фунт стерлінгів – 38,1657 грн;
    • 1 юань – 4,4246 грн.

    Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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    Теги: Національний банк курс валют банк
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    Скільки коштує валюта після вихідних