Скільки коштує валюта після вихідних

На початку робочого тижня євро зріс у ціні

Європейська валюта пішла вгору після вихідних. При цьому, за даними Нацбанку, курс долара трохи знизився.

Національний банк України встановив на 7 лютого офіційний курс євро на рівні 32,27 гривні.

Порівняно із попереднім робочим днем, п'ятницею, 4 лютого, ціна євро піднялася на 36 копійок.

Вартість американського долара, навпаки, знизилася за дві доби – на 13 копійок. Курс гривні до долара становить 28,14 гривень.

На 7 лютого Нацбанк встановив курс основних валют, крім долара та євро, на такому рівні:

1 польський злотий – 7,0967 грн;

10 російських рублів – 3,6983 грн;

1 фунт стерлінгів – 38,1657 грн;

1 юань – 4,4246 грн.

Нагадаємо, експерт розповів, що чекає на гривню у 2022 році.

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