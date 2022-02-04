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    Події в Україні

    У Дніпрі невідомий пограбував Приватбанк: за інформацію про нападника обіцяють 100 тис. грн

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    Зловмисникові не вдалося довести почате до кінця - У Дніпрі невідомий пограбував Приватбанк: за інформацію про нападника обіцяють 100 тис. грн
    Зловмисникові не вдалося довести почате до кінця
    фото з відкритих джерел

    Озброєний чоловік погрожував працівниці фінустанови

    У п'ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення Приватбанку. Керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу установи.

    Інцидент стався о 17:15 у відділення банку по вулиці Будівельників. У банк зайшов чоловік, який почав розмову про життя зі співробітницею банку, під час якої з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет, і погрозами змусив підвести його в касу, де вимагав віддати всю готівку.

    У банку повідомили, що касирка підготувала пакет із залишками виторгу, сума якої була незначною. Разом із тим співробітниця банку встигла натиснути на «тривожну кнопку», включила сирену і викликала охорону.

    Грабіжник покинув відділення банку, почувши сирену.

    За фактом спроби збройного пограбування відділення банку ведеться слідство.

    Крім того, служба безпеки оголосила про винагороду в розмірі 100 тис. грн за будь-яку інформацію про злочинців, яка допоможе швидше розкрити злочин

    «Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02 або (067) 565 12 34, електронною поштою [email protected], а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується», – заявив прессекретар Олег Серга.

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    Теги: банк Дніпро пограбування Приватбанк чоловік злочин прессекретар
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    У Дніпрі невідомий пограбував Приватбанк: за інформацію про нападника обіцяють 100 тис. грн