Віцепрем'єр Резніков розказав, які «розвіддані» передала його помічниця з Єгипту

Підлегла міністра повідомила йому про побоювання росіян

Серед росіян розповсюджуються чутки, що невдовзі їм буде заборонено купляти долари США. Таким чином РФ, нібито, намагатиметься приховати від населення наслідки геополітичних лій Кремля. Про це в інтерв’ю виданню lb.ua повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Моя помічниця повернулася з відпустки з Єгипту, зустріла там багато росіян, із Сибіру. Вони мали абсолютно дружнє ставлення до українців і переймалися зростанням курсу рубля до долара. У них ходять чутки, що їм взагалі заборонять робити обмін на долари, щоб жити в парадигмі рубля. Фактично щоб приховати курсову залежність, щоб люди не бачили різкого погіршення», – зазначив Резніков.

Керівник оборонного відомства України звернув увагу, що за останні два-три тижні вартість рубля щодо долара суттєво знизилася.

«Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву», – зазначив Резніков.

Міністр підсумував, що пряме вторгнення РФ в Україну призведе до низки серйозних втрат для Росії – не тільки людських, але й економічних та політичних, а також до серйозного послаблення міжнародного впливу Росії.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заспокоїв щодо російських військ біля кордонів та наголосив, що українцям не потрібно збирати «тривожні валізи».

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