Богдан передав привіт «двом найвеличнішим громадянам» із цікавого місця (фото)

Ексглава Офісу Зеленського знайшов у Лас-Вегасі строкату стелю і пожартував

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан відпочиває за кордоном та продовжує розважати мережу знімками зі своїх мандрів. На сторінці у Facebook він опублікував чергове фото. На ньому Богдан стоїть на фоні пістрявої стелі у готелі в Лас-Вегасі.

«Яка гарна стеля, – констатує Богдан. – Дуже заздрісно, що два найвеличніші громадяни України можуть таку картинку бачити своїми очима декілька раз на день».

Андрій Богдан показав яскраву стелю у готелі в Лас-Вегасі

Кого саме має на увазі Богдан і чому ці дві особи «можуть таку картинку бачити» щодня ексглава Офісу Зеленського не пояснив.

Зазначимо, що цю строкату стелю можна побачити у готелі Bellagio, що у Лас-Вегасі. Головним шедевром у готелі-казино є скляна стеля у вестибюлі роботи майстра Дейла Чіхулі. Стеля прикрашена 2000 скляними квітами. Композиція має назву the Fiori di Como.

Раніше повідомлялося, що колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан відпочиває за кордоном. Він прилетів у Лос-Анджелес та оприлюднив у Facebook відповідні фото.

На днях Андрій Богдан звернувся по допомогу у соцмережах. Він попросив своїх читачів підказати йому визначні місця Лос-Анджелеса, на які можна буде подивитися. Фоловери не змусили довго чекати і порадили Андрію подивитись інтерв'ю з Гордоном. Також адвокату порадили подивитися Шварцнеггера та себе показати.

До слова, Богдан серед полуоголених дівчат зустрів Новий рік.

Нагадаємо, колишній соратник Володимира Зеленського Андрій Богдан очолював Офіс президента з 25 червня 2019 року до 11 лютого 2020 року. Після звільнення з посади юрист почав виступати з різкою критикою чинної влади у ЗМІ.

Раніше Андрій Богдан розповів, що на Україну насувається енергетична криза. Також Богдан розповів, хто готує Єрмака у президенти. Нещодавно екссоратник Зеленського заявив, що президент розпорядився посадити його до в'язниці разом із Гордоном, Бутусовим, Шустером та Разумковим.