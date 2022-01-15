Туреччина вводить платну вакцинацію туристів: скільки коштуватиме щеплення

Платну вакцинацію проводитимуть у кількох великих містах

Влада Туреччини дозволила туристам щепитися від Covid-19, повідомляє Оhsad.org. Вакцинація здійснюватиметься лише на платній основі.

Наразі вакцинацію проводять у багатьох великих містах – можливість отримати щеплення вже підтвердили медичні центри у Стамбулі, Анкарі та Анталії.

Іноземцям, як і місцевим мешканцям, будуть доступні вакцини Pfizer/BionTech та Sinovac. Після отримання двох доз дані вносять до системи eNabiz (вона сумісна з європейською системою цифрових сертифікатів від Covid-19).

Яка вартість вакцинації для туристів у Туреччині

Один шот вакцини коштує 400 TRY (близько €26, 832 грн). За «зелений паспорт» доведеться віддати 800 TRY (€51, 1631 грн).

До слова, у Туреччині дозволили робити п’яте щеплення від Covid-19 тим, хто вже отримав чотири дози вакцини, зокрема, дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech.

П’яту дозу вакцини можуть отримати «певні групи людей». Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.

Також повідомлялося, що усі міжнародні мандрівники після прибуття до Індії муситимуть тиждень перебувати в карантині.

Також Японія посилила правила в’їзду для низки країн.

До того ж, в Італії стала обов’язковою Covid-вакцинація для осіб віком від 50 років.

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