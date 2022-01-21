ЄС планує змінити правила подорожей

Правила будуть ґрунтуватися на оцінці ризиків для здоров'я мандрівника, а не на країні, звідки він їде

У Євросоюзі планують змінити правила мандрівок через пандемію, повідомляє Politico.eu.

Повідомляється, що в країнах ЄС планують запровадити новий підхід до подорожей. Особлива увага пропонується зосереджуватись на індивідуальному підході для здоров'я мандрівників та оцінки ризиків, а не на країні, з якої вони прибули.

Відповідно до оновлення необов'язкових правил, мандрівники із сертифікатом не будуть стикатися з додатковими вимогами щодо тестування або карантину. Однак, кожна окрема країна Євросоюзу, як і раніше, може вводити додаткові заходи для поїздок з районів.

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/pK7cpqzlPV — ECDC (@ECDC_EU) January 20, 2022

Можливі нові правила почали обговорювати після того, як у Єврокомісії ще у листопаді запропонували використати «індивідуальний підхід» до поїздок усередині ЄС. За словами чиновників, люди з ковід-сертифікатом «в принципі не повинні зазнавати додаткових обмежень на поїздки, звідки б вони не прибули до Європейського Союзу».

Втім, країни все ще можуть запровадити додаткові заходи щодо подорожей із регіонів, які на карті Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями віднесені до «темно-червоних» зон високого ризику — статусу, який нині поширюється на більшу частину ЄС.

Раніше ЄС відклав обов’язкову оплату за дозвіл на поїздки по безвізу.

Напередодні нового року повідомлялося, що Європейська комісія розробила нові рекомендації стосовно подорожей до країн ЄС. Згідно з ними вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського союзу.

До слова, Британія скасовує носіння масок та Covid-паспортів.

Додамо, що Австрія перша в ЄС вводить обов'язкову вакцинацію від Covid-19.

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