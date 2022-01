ЄС планує змінити правила подорожей

У Євросоюзі планують змінити правила мандрівок через пандемію, повідомляє Politico.eu.

Повідомляється, що в країнах ЄС планують запровадити новий підхід до подорожей. Особлива увага пропонується зосереджуватись на індивідуальному підході для здоров'я мандрівників та оцінки ризиків, а не на країні, з якої вони прибули.

Відповідно до оновлення необов'язкових правил, мандрівники із сертифікатом не будуть стикатися з додатковими вимогами щодо тестування або карантину. Однак, кожна окрема країна Євросоюзу, як і раніше, може вводити додаткові заходи для поїздок з районів.

Updated maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/pK7cpqzlPV