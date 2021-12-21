Скільки заробляє міністр Ткаченко: оприлюднено суми

Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у листопаді становила 44 855 грн

Заробітна плата міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка за жовтень становила 54,9 тис. грн, а за листопад – 55,7 тис. грн. Таку суму озвучило Міністерство культури та інформаційної політики на запит «Українських Новин».

Сума коштів, нарахована Ткаченком у жовтні, склала 54 909 грн.

Посадовий оклад міністра склав 52 278 гривень, відрядження – 2 554 грн, індексація доходу – 76 грн.

Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у жовтні становила 44 202 грн.

У листопаді зарплата Ткаченка склала 55 721 грн.

Посадовий оклад міністра склав 42 523 гривні, відрядження – 13 135 грн, індексація доходу – 62 грн.

Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у листопаді становила 44 855 грн.

Нагадаємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

2 грудня стало відомо, що бюджет на культуру на 2022 рік суттєво зріс, тож Ткаченко передумав йти у відставку.

Як повідомлялося, в Україні середня зарплата у грудні 2021 року збільшиться на 15%. Такий зліт пов'язаний, зокрема, із традиційними річними преміями, крім того, збільшиться і мінімальна зарплата.

До слова, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.