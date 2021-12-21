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    Скільки заробляє міністр Ткаченко: оприлюднено суми

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    Сума коштів, нарахована Ткаченком у жовтні, склала 54 909 грн - Скільки заробляє міністр Ткаченко: оприлюднено суми
    Сума коштів, нарахована Ткаченком у жовтні, склала 54 909 грн
    фото: glavcom.ua

    Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у листопаді становила 44 855 грн

    Заробітна плата міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка за жовтень становила 54,9 тис. грн, а за листопад – 55,7 тис. грн. Таку суму озвучило Міністерство культури та інформаційної політики на запит «Українських Новин».

    Сума коштів, нарахована Ткаченком у жовтні, склала 54 909 грн.

    Посадовий оклад міністра склав 52 278 гривень, відрядження – 2 554 грн, індексація доходу – 76 грн.

    Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у жовтні становила 44 202 грн.

    У листопаді зарплата Ткаченка склала 55 721 грн.

    Посадовий оклад міністра склав 42 523 гривні, відрядження – 13 135 грн, індексація доходу – 62 грн.

    Після утримання податків та зборів фактична сума, отримана міністром, у листопаді становила 44 855 грн.

    Нагадаємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

    2 грудня стало відомо, що бюджет на культуру на 2022 рік суттєво зріс, тож Ткаченко передумав йти у відставку.

    Як повідомлялося, в Україні середня зарплата у грудні 2021 року збільшиться на 15%. Такий зліт пов'язаний, зокрема, із традиційними річними преміями, крім того, збільшиться і мінімальна зарплата.

    До слова, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.

    Теги: міністр зарплата бюджет Олександр Ткаченко
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    Скільки заробляє міністр Ткаченко: оприлюднено суми