У чому сенс винагороди за вакцинацію?

А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли тисячу гривень?

А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли тисячу гривень?

Найбільш активно стимулювала вакцинацію через гроші Росія

Читаю, що багато моїх друзів отримують гроші і пишуть про те, що витратять на книжки, на благодійність, на допомогу армії тощо.

Я знаю, що експеримент з грошовими винагородами у Сербії, наприклад, провалився. Там пообіцяли десь по 30 євро. І це ніяким чином не вплинуло на рівень вакцинації.

У США намагались платити гроші. Я не знайшла інфу про те, що це виявилось суперефективним. Були локальні ініціативи. Були ініціативи щодо держслужбовців.

Ряд європейських країн теж має локальні або бізнес-ініціативи. Типу квитки в театр роздавали, якісь ваучери на покупки.

Але в основному вже перестали в це гратися і діють досить жорстко

Наприклад: недопуск на роботу медиків, вчителів і так далі, якщо немає сертифікату. Їх ніхто не звільняє. Місце роботи зберігається, але працювати без вакцини ти не можеш. Звісно, мова не йде про ті виключення, де вакцинація неможлива через проблеми зі здоров'ям.

Найбільш активно стимулювала вакцинацію через гроші Росія. Там навіть квартири розігрували. Російські пропагандисти активно топлять за вакцинацію в Росії. В той час, коли по світу підживлюють антивакцинаторські рухи, чому є докази.

Мова йде про недавній скандал з затриманням російської громадянки і її причетності до організації протестів антивакцинаторів.

Власне, в Україні наші активісти антивакцинаторських рухів розповідають про тісні зв’язки з росіянами

Я розумію, що можна стимулювати і активізувати щодо щеплень певні категорії населення – там, де високий ріст захворюваності і відповідний вік. Але от так всім підряд роздавати по тисячі?

Хто це все рахує, хто радить, чи є довгострокові прогнози щодо ефективності дій? Нам потрібно буде вакцинуватися щорічно. Щорічно стимулювати всіх? І я бачу, що гроші отримують всі ті, хто вакцинувався ще півроку тому або більше.

Це ж що виходить, що бюджет зараз витрачається на вже вакцинованих? Тобто, це не стимул, а благодарочка?

А ви знаєте тих, хто пішов вакцинуватися виключно через те, що пообіцяли тисячу гривень?

Мені здається, що ті, хто за вакцинацію і так провакциновані вже або вакцинуються. Ті, хто проти, навряд чи побіжуть вакцинуватися саме заради грошей. Чи я не права?

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Джерело: блог Зої Казанжи

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