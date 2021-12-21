Порятунок Гостиного двору: затверджено протиаварійні роботи на 38 млн грн

Протиаварійні роботи в Гостиному дворі повинні розпочатися до кінця цього року

Державна експертиза схвалила проєктно-кошторисну документацію на першочергові протиаварійні роботи у Гостиному дворі. Найближчим часом Національний заповідник «Софія Київська», що є балансоутримувачем будівлі, обере виконавця цих робіт через переговорну процедуру закупівлі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Протиаварійні роботи розпочнуться у грудні 2021 року та триватимуть близько трьох місяців.

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

Серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт:

чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів,

облаштування покриття парапету, перил,

розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття,

захист від потрапляння вологи на стіни,

перекриття в місцях демонтованих конструкцій та інші.

Тривалий час Гостиний двір знаходився в занедбаному стані та отримав значні ушкодження.

«Відновлення Гостиного двору є викликом через глобальну занедбаність пам’ятки. Ми розуміємо усю нагальність та критичність сутуації, особливо в контексті посилення зимових опадів. До початку робіт з ліквідації аварійності залишився останній крок - визначити підрядника через переговорну процедуру закупівлі. Як тільки виконавця буде обрано - протиаварійні роботи одразу розпочнуться», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Паралельно міністерство залучає експертів із різних сфер до розробки концепції розвитку історичної пам'ятки. Нещодавно під час проєктного семінару «Гостиний двір: Фокус уваги - візія» реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві.

Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору на Контрактовій площі. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.