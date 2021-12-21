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    Порятунок Гостиного двору: затверджено протиаварійні роботи на 38 млн грн

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    Гостиний двір знаходиться в занедбаному стані&nbsp; - Порятунок Гостиного двору: затверджено протиаварійні роботи на 38 млн грн
    Гостиний двір знаходиться в занедбаному стані 
    фото: РБК-Україна

    Протиаварійні роботи в Гостиному дворі повинні розпочатися до кінця цього року

    Державна експертиза схвалила проєктно-кошторисну документацію на першочергові протиаварійні роботи у Гостиному дворі. Найближчим часом Національний заповідник «Софія Київська», що є балансоутримувачем будівлі, обере виконавця цих робіт через переговорну процедуру закупівлі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

    Протиаварійні роботи розпочнуться у грудні 2021 року та триватимуть близько трьох місяців.

    Загальна кошторисна вартість будівництва станом на 17 грудня 2021 року складає 37,89 млн грн.

    Серед протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт:

    • чистка цегли та металевих елементів, залізобетонних перекриттів,
    • облаштування покриття парапету, перил,
    • розчищення внутрішнього подвір’я від будівельного сміття,
    • захист від потрапляння вологи на стіни,
    • перекриття в місцях демонтованих конструкцій та інші.

    Тривалий час Гостиний двір знаходився в занедбаному стані та отримав значні ушкодження.

    «Відновлення Гостиного двору є викликом через глобальну занедбаність пам’ятки. Ми розуміємо усю нагальність та критичність сутуації, особливо в контексті посилення зимових опадів. До початку робіт з ліквідації аварійності залишився останній крок - визначити підрядника через переговорну процедуру закупівлі. Як тільки виконавця буде обрано - протиаварійні роботи одразу розпочнуться», - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    Паралельно міністерство залучає експертів із різних сфер до розробки концепції розвитку історичної пам'ятки. Нещодавно під час проєктного семінару «Гостиний двір: Фокус уваги - візія» реставратори, архітектори, урбаністи, історики, культурні менеджери, громадськість, а також представники державної та міської влади розробити покрокову Дорожню карту реставрації та розвитку Гостиного двору в Києві.

    Як повідомлялося, розпочався масштабний проєкт відновлення Гостиного двору в Києві. Історичне місце відреставрують з урахуванням потреб сучасних містян. Ідеться не тільки про ремонт будівлі, але і про нове життя всієї Контрактової площі.

    Ткаченко повідомляв, що після реставрації Гостиного двору в ньому, швидше за все, організують багатофункціональний мистецький центр.

    Жителі Києва можуть визначити долю Гостиного двору на Контрактовій площі. Для містян запустили опитування щодо того, яким вони бачать майбутнє цієї пам’ятки.

    Теги: Київ Мінкульт Гостинний двір Олександр Ткаченко реставрація
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    Порятунок Гостиного двору: затверджено протиаварійні роботи на 38 млн грн