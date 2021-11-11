Міністр культури Ткаченко подав заяву про відставку

Урядовець вже відправив заяву керівнику Верховної Ради

Міністр культури та інформаційної політики написав заяву про відставку. Про це урядовець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

У дописі Ткаченко назвав причини, які змусили його піти на цей крок.

Зокрема, міністра не влаштовує то факт, що нещодавнє рішення Кабміну щодо Держкіно приймалося без погодження з його міністерством.

«Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності», – обурився Олександр Ткаченко.

фото: Олександр Ткаченко/Facebook

Ткаченко також зазначив, що якщо передача «Держкіно» стала для нього останньою краплею, то передостання – мізерні обсяги витрат на культуру, заплановані у проєкті Державного бюджету на 2022 рік.

Очільник міністерства підбив підсумок свого перебування на посаді, заявивши, що йому вдалося «зробити десь 50% із запланованого».

Також Олександр Ткаченко пообіцяв відзвітувати у Верховній раді про результати своєї півторарічної роботи на чолі Міністерства культури та інформаційної політики України, та повідомив, що вже відправив заяву спікеру парламенту Руслану Стефанчуку.

Раніше ЗМІ повідомляли, що очільник Міністерства культури та інформаційної політики планує подавати у відставку.

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