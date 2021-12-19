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    Понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витратили гроші

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    Михайло Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку &laquo;Дія&raquo; - Понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витратили гроші
    Михайло Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку «Дія»
    фото з відкритиз джерел

    Більша частина українців, які оформили послугу, вже отримали виплати

    Станом на 19 грудня вже понад три млн громадян України оформили послугу «єПідтримка», в рамках якої буде виплачено тисячу грн за вакцинацію від коронавірусу Covid-19. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

    За його словами, більша частина з цього числа вже отримала гроші, оскільки Монобанк, Альфа-Банк та А-Банк почали переказувати їх раніше. Клієнти решти банків, які приєдналися до проєкту, отримають гроші упродовж 10 днів.

    Федоров також зазначив, що за кількістю витрачених грошей три головні категорії виглядають так:

    • книжки;
    • кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг);
    • залізничний транспорт.

    «Нагадаю, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму «Дія»», – додав Федоров.

    Як повідомлялося, 19 грудня офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    За його словами, вперше в світі технічно реалізується подібна інноваційна послуга.

    Федоров наголосив, що програма реалізується тільки в застосунку «Дія».

    «Не ведіться на шахраїв. Кіберполіція буде уважно відстежувати всі підозрілі ситуації та виплати», – додав він.

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

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    Теги: міністр гроші українці Михайло Федоров
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    Понад три млн українців оформили «єПідтримку»: на що витратили гроші