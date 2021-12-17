Українцям у грудні перерахують зарплати

Експерти прогнозують, за грудень показники середніх зарплат будуть значно вищими, ніж у жовтні-листопаді

Щороку груднева середня зарплата серйозно відрізняється від зарплати за будь-який місяць

В Україні середня зарплата у грудні 2021 року збільшиться на 15%. Такий зліт пов'язаний, зокрема, із традиційними річними преміями, крім того, збільшиться і мінімальна зарплата. Про це йдеться у матеріалі Obozrevatel.

Щороку груднева середня зарплата серйозно відрізняється від зарплати за будь-який місяць. Візьмемо, наприклад, 2020 рік. Зарплата на початку року, у січні, тоді становила 10727 грн, у листопаді – 11987 грн, а ось у грудні – аж 14179! Натомість у січні 2021-го зарплати впали до 12 337 грн у середньому.

Насправді ставки у грудні та січні масово не змінюються. Вся справа у сезонності виплат. У грудні завжди найвищі показники середньої зарплати через те, що в Україні існує практика виплат премій або так званої 13-ї зарплати перед новорічними святами.

Цього ж року накладається ще й підвищення мінімалки з 1 грудня до 6500 грн. Тому експерти прогнозують, за грудень показники середніх зарплат будуть значно вищими, ніж у жовтні-листопаді.

Дані за листопад Держстат ще не опублікував, але у жовтні в середньому українці отримували 14 045 грн. Як прогнозує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у грудні середня зарплата, як завжди, зросте приблизно на 15%.

Загалом, різні надбавки до жалування у грудні одержують як рядові співробітники бюджетної, так і приватної сфер.

«Роботодавці дають премії під кінець року адже перед святами люди очікують, що вони отримають більше. – зазначає керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній в.о. міністра економіки (2020) Павло Кухта. – Тут є певний баланс на ринку праці, давно всім зрозумілий. Кожна людина розуміє, що наприкінці року прийнято платити більше і водночас витрачати більше».

Нагадаємо, із 1 грудня освітянам у школах підвищать заробітну плату на 8,4%. Директор школи буде отримувати 17 тис. грн на місяць, а вчителі – від 9 до 13,7 тисяч.

Із 1 грудня мінімальні зарплати, пенсії та деякі інші соціальні виплати в Україні буде підвищено внаслідок зростання рівня прожиткового мінімуму. Це призведе також до зростання Єдиного соціального внеску, адже його розмір прив’язаний до мінімальної заробітної плати.

На початку місяця розмір мінімальної зарплати зросте: замість 6 тис. грн вона становитиме 6,5 тис. Зростання прожиткового мінімуму для населення України притягне за собою і підвищення пенсій. Мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, з 1854 грн зросте до 1934 грн.

Нагадаємо, реальна заробітна плата в Україні у вересні 2021 року, у порівнянні з вереснем 2020 року, зросла на 6,9%.