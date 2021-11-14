Скінчено, – економіст прогнозує, що ЄБРР припинить роботу в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку може припинити роботу в Україні через дії Кабінету міністрів щодо інвесторів відновлюваної енергетики

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може припинити роботу в Україні через дії Кабінету міністрів з розподілом коштів, які залучалися через "зелені" єврооблігації для виплати боргів інвесторам у відновлювану енергетику. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву економіста Андерса Аслунда.

«Скінчено, це обман. І особливо, Я не розумію, як Європейський банк реконструкції та розвитку далі може працювати в Україні після цього», – сказав Аслунд.

За його словами, через дії уряду, в Україні буде колапс із залученням іноземних інвестицій, оскільки в останні роки інвестиції приходили тільки в сектор зеленої енергетики.

«Практично іноземних інвестицій в Україні немає. І це означає, що дуже низьке економічне зростання в Україні», – додав Аслунд.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері уряд заблокував виплату 19,3 млрд грн боргу інвесторам в «зелену» енергетику. Ці кошти надали іноземні банки в якості зелених єврооблігацій. Одним з таких банків був ЄБРР.

Кабінет Міністрів звільнив керівника державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця через його відмову зупинити виплату держпідприємством боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля», після звільнення Петриковця, Кабмін через підконтрольний йому «Ощадбанк» заблокував розрахунки з «зеленими» інвесторами.

Нагадаємо, «Укренерго» залучило 825 млн доларів цільових єврооблігацій для розрахунку з «зеленими» інвесторами. Ці кошти були у відповідності до закону перераховані «Гарантованому покупцю», який мав виплатити борги перед інвесторами.

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