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    В Еквадорі суперечки між бандами призвели до масового вбивства у в'язниці

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    Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час боїв в еквадорській в'язниці у місті Гуаякіль - В Еквадорі суперечки між бандами призвели до масового вбивства у в'язниці

    Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час боїв в еквадорській в'язниці у місті Гуаякіль

    Фото з відкритих джерел

    В Еквадорі суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями

    Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час нових боїв в еквадорській в'язниці Літорал у місті Гуаякіль. Більше двох десятків людей дістали поранення. Про це повідомляє Reuters.

    Заворушення розпочалися увечері в п’ятницю. Пізніше в суботу надійшли повідомлення про нові випадки насильства у в'язниці. Насильство почалося як територіальна суперечка між групами, що суперничають, після дострокового звільнення лідера банди.

    Губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена повідомив, що «оскільки в цій частині в'язниці не було ватажка, інші банди намагалися проникнути туди, щоб влаштувати масову різанину».

    У в'язницях Еквадору, в яких перебуває близько 39 тис. ув'язнених, сталася хвиля заворушень після вбивства в грудні 2020 року лідера банди Los Choneros, через кілька місяців після його звільнення з в'язниці. Його смерть, як заявляли на той час офіційні особи, спонукала менш відомі банди боротися за вплив у в'язницях країни. За словами колишніх чиновників, суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями.

    Нагадаємо, у жовтні президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею. У своєму зверненні до нації президент назвав наркоторгівлю ворогом Еквадору номер один.

    До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю

    Теги: смерть надзвичайний стан звільнення
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    В Еквадорі суперечки між бандами призвели до масового вбивства у в'язниці