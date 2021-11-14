В Еквадорі суперечки між бандами призвели до масового вбивства у в'язниці

Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час боїв в еквадорській в'язниці у місті Гуаякіль

В Еквадорі суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями

Щонайменше 68 ув'язнених були вбиті під час нових боїв в еквадорській в'язниці Літорал у місті Гуаякіль. Більше двох десятків людей дістали поранення. Про це повідомляє Reuters.

Заворушення розпочалися увечері в п’ятницю. Пізніше в суботу надійшли повідомлення про нові випадки насильства у в'язниці. Насильство почалося як територіальна суперечка між групами, що суперничають, після дострокового звільнення лідера банди.

Губернатор провінції Гуаяс Пабло Аросемена повідомив, що «оскільки в цій частині в'язниці не було ватажка, інші банди намагалися проникнути туди, щоб влаштувати масову різанину».

У в'язницях Еквадору, в яких перебуває близько 39 тис. ув'язнених, сталася хвиля заворушень після вбивства в грудні 2020 року лідера банди Los Choneros, через кілька місяців після його звільнення з в'язниці. Його смерть, як заявляли на той час офіційні особи, спонукала менш відомі банди боротися за вплив у в'язницях країни. За словами колишніх чиновників, суперництво між бандами пов'язане із конкуренцією за спілки наркобізнесу з міжнародними картелями.

Нагадаємо, у жовтні президент Еквадору Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан в країні. Особливий режим вводиться для боротьби з наркоторгівлею. У своєму зверненні до нації президент назвав наркоторгівлю ворогом Еквадору номер один.

До слова, у річці поряд з фестивалем «Гластонбері» виявили наркотиків у концентрації, яка загрожує довкіллю