Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам
Причиною звільнення стала відмова виконувати «незаконні вказівки представників уряду»
Кабінет Міністрів звільнив керівника державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця через його відмову зупинити виплату держпідприємством боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Про це йдеться в повідомленні держпідприємства.
«Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора ДП «Гарантований покупець». Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність», – цитує пресслужба слова Петриковця.
Він зазначив, що причиною його звільнення стала відмова виконувати «незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел».
«Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК «Укренерго» на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам», – повідомили в компанії.
За інформацією міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля», після звільнення Петриковця, Кабмін через підконтрольний йому «Ощадбанк» заблокував розрахунки з «зеленими» інвесторами.
Нагадаємо, «Укренерго» залучило 825 млн доларів цільових єврооблігацій для розрахунку з «зеленими» інвесторами. Ці кошти були у відповідності до закону перераховані «Гарантованому покупцю», який мав виплатити борги перед інвесторами.