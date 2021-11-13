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    Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам

    •  glavcom.ua
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    Петриковець буде оскаржувати рішення - Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам
    Петриковець буде оскаржувати рішення
    Фото: gpee.com.ua

    Причиною звільнення стала відмова виконувати «незаконні вказівки представників уряду»

    Кабінет Міністрів звільнив керівника державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтина Петриковця через його відмову зупинити виплату держпідприємством боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Про це йдеться в повідомленні держпідприємства.

    «Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора ДП «Гарантований покупець». Це виключно політичне рішення. Я буду оскаржувати його в законному порядку та відстоювати свою ділову репутацію, професійну честь і гідність», – цитує пресслужба слова Петриковця.

    Він зазначив, що причиною його звільнення стала відмова виконувати «незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел».

    «Держпідприємство у відповідності до закону спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК «Укренерго» на погашення заборгованості перед виробниками. Так вимагає закон і жодні спроби політичного тиску, телефонні дзвінки і погрози не змусять державне підприємство відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам», – повідомили в компанії.

    За інформацією міжфракційного депутатського об’єднання «Чиста енергія – здорове довкілля», після звільнення Петриковця, Кабмін через підконтрольний йому «Ощадбанк» заблокував розрахунки з «зеленими» інвесторами.

    Нагадаємо, «Укренерго» залучило 825 млн доларів цільових єврооблігацій для розрахунку з «зеленими» інвесторами. Ці кошти були у відповідності до закону перераховані «Гарантованому покупцю», який мав виплатити борги перед інвесторами.

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    Теги: Кабмін Ощадбанк закон Укренерго звільнення
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    Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам