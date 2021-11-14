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    Керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ через вимоги уряду не платити борги «зеленим» інвесторам

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    Костянтин Петриковець передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства - Керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ через вимоги уряду не платити борги «зеленим» інвесторам
    Костянтин Петриковець передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства
    фото: expro.com.ua

    Костянтин Петриковець, котрого напередодні звільнив уряд, заявив про адміністративний тиск

    Керівник державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням розслідувати телефонні вказівки представників уряду з вимогою не погашати виробникам «зеленої» енергії борги з коштів цільових єврооблігацій. Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства «Гарантований покупець».

    «Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії», – ідеться в повідомленні держпідприємства.

    За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.

    «Я готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск з вимогою вчинити незаконні дії. Саме відмова виконувати незаконні вказівки стали істинною причиною мого звільнення. Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати», – цитує підприємство слова Петриковця.

    Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками «зеленої» енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.

    Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.

    Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.

    «Наші цілі до 2030 року скоротити обсяги викидів парникового газу на 65 відсотків. І не пізніше 2060-го року досягти кліматичної нейтральності. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового фінансування, особливо в рамках зеленого кліматичного фонду», – заявив тоді президент України.

    Читайте також: Кабмін звільнив керівника «ГарПоку» і заблокував виплату боргів «зеленим» інвесторам
    Теги: Кабмін ЄС НАБУ фінансування Володимир Зеленський президент уряд звільнення
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    Керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ через вимоги уряду не платити борги «зеленим» інвесторам