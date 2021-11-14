Керівник «ГарПоку» звернувся до НАБУ через вимоги уряду не платити борги «зеленим» інвесторам
Костянтин Петриковець, котрого напередодні звільнив уряд, заявив про адміністративний тиск
Керівник державного підприємства «Гарантований покупець» Костянтин Петриковець звернувся до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) з проханням розслідувати телефонні вказівки представників уряду з вимогою не погашати виробникам «зеленої» енергії борги з коштів цільових єврооблігацій. Про це йдеться в повідомленні на сайті державного підприємства «Гарантований покупець».
«Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску і втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози і залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам зеленої енергії», – ідеться в повідомленні держпідприємства.
За його словами, посадові особи уряду в телефонному режимі намагалися втрутитися в господарську діяльність державного підприємства.
«Я готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск з вимогою вчинити незаконні дії. Саме відмова виконувати незаконні вказівки стали істинною причиною мого звільнення. Будь-які звинувачення на мою адресу про начебто нанесення збитків підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати», – цитує підприємство слова Петриковця.
Він також звернувся до представництва ЄС в Україні з проханням втрутитися в ситуацію і не допустити зриву розрахунків перед виробниками «зеленої» енергії за кошти, залучені через цільові єврооблігації.
Нагадаємо, напередодні пізно увечері уряд звільнив керівника ГарПоку Петриковця і заблокував на рівні Ощадбанку погашення боргів перед зеленими інвесторами. Кошти в сумі 19,3 млрд грн були заблоковані за вказівкою уряду.
Як повідомлялося, на початку листопада, президент України Володимир Зеленський на кліматичній конференції в Глазго обіцяв міжнародній спільноті повернути довіру міжнародних інвесторів до України.
«Наші цілі до 2030 року скоротити обсяги викидів парникового газу на 65 відсотків. І не пізніше 2060-го року досягти кліматичної нейтральності. Важливим для нас є доступ до надійного і довгострокового фінансування, особливо в рамках зеленого кліматичного фонду», – заявив тоді президент України.