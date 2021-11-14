Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)

Абрамовський поділився знімками відпочинку у екзотичній місцині

Нещодавно звільнений міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський похизувався світлинами із португальського острова Мадейра. Знімки відпочинку у екзотичній місцині Абрамовський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Острів вічної весни! Щось в цьому є!», – підписав фото ексміністр.

У коментарях Абрамовському бажають гарного відпочинку, водночас відставний міністр захисту навколишнього середовища пожартував, що і на Мадейрі не залишиться без роботи.

«Тут є електростанція на мазуті – буде з ким боротися», – написав Абрамовський.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця. Заяву про відставку посадовець подав ще 19 жовтня.

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