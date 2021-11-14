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    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)

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    Абрамовський насолоджується природою чудового острова - Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Абрамовський насолоджується природою чудового острова
    фото: Роман Абрамовський/Facebook

    Абрамовський поділився знімками відпочинку у екзотичній місцині

    Нещодавно звільнений міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський похизувався світлинами із португальського острова Мадейра. Знімки відпочинку у екзотичній місцині Абрамовський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

    «Острів вічної весни! Щось в цьому є!», – підписав фото ексміністр.

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    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)
    Фото: Роман Абрамовський/Facebook

    У коментарях Абрамовському бажають гарного відпочинку, водночас відставний міністр захисту навколишнього середовища пожартував, що і на Мадейрі не залишиться без роботи.

    «Тут є електростанція на мазуті – буде з ким боротися», – написав Абрамовський.

    Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця. Заяву про відставку посадовець подав ще 19 жовтня.

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    Теги: Верховна Рада міністр податки Facebook звільнення Роман Абрамовський
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    Ексміністр Абрамовський після звільнення подався на дивовижний острів (фото)