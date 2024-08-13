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Скорочення видобутку руди і вугілля: «Метінвест» Ахметова оприлюднив виробничі показники за 1 півріччя 2024 року

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Скорочення видобутку руди і вугілля: «Метінвест» Ахметова оприлюднив виробничі показники за 1 півріччя 2024 року
Найбільше скоротилося виробництво вугільного концентрату
фото: depositphotos.com

«Метінвест» Ахметова показав результати роботи за перше півріччя: видобуток руди та вугілля значно скоротився

За результатами першого півріччя у компанії ««Метінвест»» Ріната Ахметова зафіксоване скорочення видобутку руди і вугілля. Також компанія зменшила виробництво плоского прокату. Падіння показників викликане різними чинниками, як-то російські обстріли, високий попит на імпортну електроенергію та падінням попиту на нашу продукцію у світі. Про це йдеться в офіційному звіті компанії. 

«У зв’язку з обмеженим виробництвом електроенергії в Україні через російські обстріли з середини березня 2024 року та високим попитом на імпортну електроенергію, її вартість впливає на завантаженість та конфігурацію роботи гірничо-збагачувальних комбінатів Групи. «Метінвест» розподіляє завантаженість цих підприємств, враховуючи доступність електроенергії, її вартість, ринкові ціни на залізорудну продукцію та інші фактори, для забезпечення ефективного виробництва», – пояснюють у компанії.

У другому кварталі 2024 року виробництво загального залізорудного концентрату зменшилось на 17% проти попереднього кварталу, до 4 033 тис. тонн. Обсяг виробництва товарної залізорудної продукції зменшився на 13%, до 3 814 тис. тонн. А виробництво залізорудного концентрату за той самий період скоротилось на 22% – до 2 205 тис. тонн.

Найбільше скоротилося виробництво вугільного концентрату: за перше півріччя 2024 року його виробництво обвалилося на 31% проти аналогічного періоду 2023 року, до 2 085 тис. тонн. Це відбулося у тому числі через скорочення видобутку Покровською вугільною групою.

«Виробництво плоского прокату зменшилось проти аналогічного періоду минулого року на 6%, до 545 тис. тонн – в основному через відсутність маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон. Як наслідок, Ferriera Valsider в Італії повністю переорієнтувався на виробництво гарячекатаного товстого листа. При цьому, виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону збільшилось у 2,3 раза внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на «Юністіл» в Україні після його зупинки на капітальний ремонт у 2-му кварталі минулого року», – кажуть у компанії.

Нагадаємо, «Метінвест» Ахметова за пів року заплатив до бюджету 10 мільярдів гривень податків: сума зросла на 56% проти I півріччя 2023 року. Найбільше грошей «Метінвест» перерахував як плату за користування надрами – 2,9 млрд грн. На другому місці – єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 млрд грн, на третьому – 1,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Також українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року.

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Теги: вугілля завод Україна

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