Чи можлива перебудова Росії?

Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина в останні дні часто дорікають за те, що вони на своїй пресконференції у Бонні повторили міф про «злого Путіна», який розв'язав війну проти України, та «добрих росіян», які здебільшого відкидають цю війну... Їм хочеться і подобається вірити у цей міф: інакше доведеться визнати, що демократична та вільна Росія, за яку вони ведуть боротьбу і за яку віддав своє життя Олексій Навальний, лише плід їхньої фантазії. (с) Алексій Фрідман.

Вона не є нічим більшим, тільки плодом фантазії. Для того, щоб стати нормальною країною, Росія потребує настільки масштабної докорінної реформи, що це, польською кажучи, nie do wyobrażenia.

Саме вона, вся її сутність, породжує та породжуватиме путіних.

Не російський народ як окрема біологічна популяція, а «російський народ» як плід політичної, соціальної, економічної та культурної (зокрема релігійної) організації. І у цьому сенсі той народ аж ніяк не є добрим, він уражений важкою патологією. Власне, він сам і є патологією. Ще раз підкреслю: у політичному, а не біологічному вимірі.

Як мала б виглядати та сама перебудова?

Росія відмовляється від концепції «тисячолітньої історії», бо з тієї тисячі вона майже половину вкрала в інших. А якщо не вкрала, то вигадала.

Відмовляється від фантасмагорії «триєдиного народу».

Відмовляється від брехливої теорії «мирного розширення». Визнає безкінечні завоювання тим, чим вони були, себто завоюваннями, разом з низкою геноцидів.

Відмовляється від міфу «ВОВ» і своєї нібито ексклюзивної ролі «переможця нацизму». Визнає злочини сталінізму, зокрема роль у розв'язанні Другої світової.

Відмовляється від поняття «державотворчого народу».

Російське православ'я відмовляється від ексклюзивних претензій на істинність.

Все це геть неможливо, після цього їм залишиться тільки саморозпуститися. Власне кажучи, прекрасна Росія майбутнього – це неіснуюча Росія. Іншої не може бути.

А оцих усіх говорунів варто було б відправити назад до прекрасних російських таборів. Звільнивши звідти українських полонених.