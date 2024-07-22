Уряд надає пільгові кредити військовим на придбання житла

Деякі військові можуть не сплачувати відсотки за користування кредитом та уникнути штрафів та пені

Українські військові мають право на спеціальні умови для оформлення та погашення пільгових кредитів, зокрема на покупку квартири

Військовослужбовці в Україні мають право на спеціальні умови кредитування для придбання житла. Це стосується як військовослужбовців з вислугою 20 років і більше, так і резервістів та військовозобов'язаних. Про це інформує ВРУ.

Основні пільги

Цільові кредити на індивідуальне житлове будівництво, придбання будинку чи квартири.

Погашення кредиту коштом державних коштів.

Звільнення від сплати відсотків за кредитом (для деяких категорій військовослужбовців).

Звільнення від штрафів та пені під час особливого періоду.

Кредит надається один раз за весь період служби.

Додаткові пільги

Звільнення від відсотків: деякі категорії військовослужбовців можуть бути звільнені від сплати відсотків за користування кредитом.

Звільнення від штрафів та пені: під час особливого періоду (з моменту призову під час мобілізації) військові звільняються від сплати штрафів, пені та відсотків за невиконання зобов'язань.

Нагадаємо, Україна може створити історичний прецедент та отримати репарації на відновлення від РФ ще до поразки країни-агресорки. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії «Заморожені активи: холодний фронт російської війни проти України» у Брюсселі.

До слова, Євросоюз підготував законодавство, за яким може вже в липні почати перераховувати Україні прибуток від заморожених у європейських країнах активів Росії, проте в самому ЄС досі немає єдності щодо того, як їх використовувати.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни. За словами Кемерона, є можливість застосувати «щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій», використавши заморожені російські активи як гарантію репарацій.