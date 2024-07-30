В Одесі виник скандал через перейменування бульвару Жванецького

5 квітня 2009 року бульвар в Одесі перейменували на честь Жванецького

26 липня з'явилося розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера про перейменування бульвару Жванецького, що викликало у соцмережах суперечки. Дехто підтримує зміну назву топоніма, інші ж навпаки проти. «Главком» зібрав інформацію стосовного письменника Михайла Жванецького та бульвару названого на його честь.

Біографія Михайла Жванецького та орден від Путіна

Михайло Жванецький був радянським, російським і українським письменником-сатириком. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, але після розпаду СРСР працював у Росії.

Спочатку Жванецький кілька років працював в Одеському порту. У 1964 році почав працювати в Ленінградському Театрі естради і мініатюр Аркадія Райкіна. Чоловік виступав, писав монологи і сценарії. Згодом Жванець почав виступати сольно.

фото: Уніан

Михайло Жванецький написав понад десятка вистав, також писав книги, отримав екранізації своїх робіт. У 1988 році письменник створив «Москонцерт», в структурі якого перебував Московський театр мініатюр. Там Жванецький працював художнім керівником.

У 1999 році Михайло Жванецький отримав звання Народного артиста України. У свої останні роки письменник вів програму «Дежурный», яка виходила на екрани до грудня 2019 року на телеканалі «Росія 1».

28 лютого 2019 року Жванецький отримав від російського диктатора Володимира Путіна орден «За заслуги перед вітчизною» III ступеня.

Жванецький отримав від Путіна орден фото: пресслужба Кремля

«За великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтва, багаторічну плідну діяльність нагородити Михайла Жванецького орденом «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня», – йдеться в документі.

Помер Михайло Жванецький 6 листопада 2020 року, через місяць після того, як вирішив завершити кар'єру на сцені через втрату працездатності. Поховали його у Москві.

Коли в Одесі з'явився бульвар Жванецького

До 5 квітня 2009 року бульвар мав назву Мистецтв. Але Едуард Гурвіц (на той час мер міста Одеси) в честь 75-річного ювілею Жванецького скликав позачергове засідання депутатів, де проголосували за перейменування бульвару.

Бульвар Жванецького в Одесі

26 липня вийшло розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера про перейменування бульвару Жванецького на Військово-морських сил.

Реакція українців на перейменування бульвару

Користувачі соцмереж зазначають, що Жванецький «свідомо обрав «службу» русскому міру».

Частина користувачі соцмережі обурена рішенням перейменувати бульвар Жванецького та називають його «героєм нашого часу».

Інша ж частина користувачі пропонують називати вулиці у містах нейтральними назвами, щоб не було розбіжностей.

Нагадаємо, що міська влада Одеси вирішила перейменувати низку вулиць міста. Думська площа в Одесі тепер називатиметься Біржовою, проспект Гагаріна – Лесі Українки, а бульвар Жванецького – Військово-Морських сил.