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Ексзаступник міністра енергетики закликав не гаяти часу та знайти ринки збуту для українського вугілля

Дарія Демяник
glavcom.ua
Ексзаступник міністра енергетики закликав не гаяти часу та знайти ринки збуту для українського вугілля
За словами Немчинова, треба дуже швидко забезпечити українських шахтарів ринками збуту для того, щоб вони отримували оплату за видобуте вугілля
фото: depositphotos.com

«Зараз перед нами з’явився новий виклик у вугільній галузі»

Дуже важливо зайнятися вирішенням проблеми збуту вугілля з переповнених складів, яка виникла через масовані обстріли по тепловій генерації. Про це заявив віцепрезидент Energy Club, ексзаступник міністра енергетики Максим Немчинов.

За його словами, треба дуже швидко забезпечити українських шахтарів ринками збуту для того, щоб вони отримували оплату за видобуте вугілля, мали змогу цими коштами заплатити зарплатню шахтарям, далі розвивати видобуток та закладати нові лави.

«Може не у таких обсягах, як сьогодні, але процес зупиняти не можна жодним чином. Тому зараз перед нами з’явився новий виклик, який каже, що треба щось робити з ринком вугілля. Відмовитися від власного видобутку – це буде вкрай негативно впливати і матиме катастрофічні наслідки для економіки. Бо вугільна галузь – це не лише про видобуток, це і супутні галузі, які його забезпечують. Це також може звузити ресурсну базу і варіативність з точки зору генерації електроенергії», – пояснив Немчинов.

За його словами, треба забезпечити споживання цього вугілля, щоб, якщо видобуток і буде скорочуватися, це було прогнозовано, і у межах, які дозволять достатньо швидко його поновити.

«Тобто, це не повинні бути якісь радикальні рішення, мовляв, все, вугілля не потрібно, давайте закриємо (шахти – ред.). Цю галузь економіки нам треба зберегти у будь-який спосіб», – закликав він.

Напередодні віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець заявив, що у разі продовження обстрілів енергетичних об’єктів державні та приватні шахти і теплоелектростанції очікує проблема переповнених складів з вугіллям, яке ніде спалити.

Читайте також: Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Теги: вугілля українці Україна

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Економіка

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