У Курській області РФ спалахнула пожежа після атаки БпЛА

Наразі невідомо, який саме об'єкт було атаковано

Унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів. Про це пишуть росЗМІ та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

«У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги», – заявив Смирнов.

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа сталася після атаки БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.