Вступ України в ЄС: Жовква повідомив, коли буде вікно можливостей

Ігор Жовква відзначив важливість продовження адвокації вступу України в Європейський Союз і в Брюсселі

Ігор Жовква наголосив, що з моменту подання заявки на вступ Україна продемонструвала реальні кроки на шляху до інтеграції

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що наступні 5 років – це вікно можливостей, яке Україна та ЄС мають використати дуже мудро. Він також відзначив важливість продовження адвокації вступу України в Європейський Союз і в Брюсселі, і серед столиць держав-членів. Про це повідомляє Офіс президента.

Серед учасників групи – 11 колишніх головних перемовників, єврокомісарів, міністрів та послів із країн Північно-Балтійської вісімки. Вони допомагатимуть Україні на шляху до вступу в Євросоюз.

Ігор Жовква наголосив, що з моменту подання заявки на вступ Україна продемонструвала реальні кроки на шляху до інтеграції.

«Відтепер, з початком двостороннього скринінгу, ми перейшли в більш технічний процес переговорів, і результати нашої роботи стануть рушієм успіху на цьому шляху. Наступні 5 років – це вікно можливостей, яке ми всі (Ред. – ЄС та Україна) повинні використати дуже мудро, не гаючи часу», – зауважив Ігор Жовква.

Нагадаємо, що 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів.